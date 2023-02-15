رسميا..المنتخب المغربي يواجه البيرو “وديا” بإسبانيا
هبة بريس ـ رياضة
أعلنت شركة “إم سي سبور” رسميا تنظيمها للقاء ودي شهر مارس سيجمع بين المنتخب الوطني المغربي و نطيره البيروفي و ذلك بملعب اتلتيكو مدريد الإسباني.
و قالت الشركة في بيان لها بموقعها الرسمي بأن المقابلة بين أسود الأطلس و البيرو ستجرى يوم 28 مارس 2023 على الساعة 21:30 مساءا بالتوقيت المحلي.
و سيتواجه المنتخبي المغربي و البيروفي وفق الشركة المنظمة للمباراة في ملعب civitas metropolitano في مدريد و ذلك بعد ثلاثة أشهر من الملحمة التاريخية التي قام بها المنتخب الوطني المغربي في كأس العالم قطر 2022 و احتلاله المركز الرابع.
و أكدت الشركة السالفة الذكر أنه سيتم طرح التذاكر و بطاقات ال VIP ابتداء من الأسبوع المقبل على موقع FANZONE PRO.
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11 تعليقات
خصنا لعبوا مع برازيل ولا أرجنتين
البيرو منتخب صعب
المغرب منتخب قوي
يجب علينا مواجهة منتخبات متقدمة في الفيفا كي نتقدم
مربوحة إن شاء الله
البيرو مباراه قوية
سيكون حاضر ااجمهور بكثافة
المغرب في القمة
حيانا الله حتى ولينا كانتعصبوا علاش ماربحناش كأس العالم
المغرب لديه شعبية كبيرة الان
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد