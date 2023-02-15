رسميا..المنتخب المغربي يواجه البيرو “وديا” بإسبانيا

هبة بريس ـ رياضة

أعلنت شركة “إم سي سبور” رسميا تنظيمها للقاء ودي شهر مارس سيجمع بين المنتخب الوطني المغربي و نطيره البيروفي و ذلك بملعب اتلتيكو مدريد الإسباني.

و قالت الشركة في بيان لها بموقعها الرسمي بأن المقابلة بين أسود الأطلس و البيرو ستجرى يوم 28 مارس 2023 على الساعة 21:30 مساءا بالتوقيت المحلي.

و سيتواجه المنتخبي المغربي و البيروفي وفق الشركة المنظمة للمباراة في ملعب civitas metropolitano في مدريد و ذلك بعد ثلاثة أشهر من الملحمة التاريخية التي قام بها المنتخب الوطني المغربي في كأس العالم قطر 2022 و احتلاله المركز الرابع.

و أكدت الشركة السالفة الذكر أنه سيتم طرح التذاكر و بطاقات ال VIP ابتداء من الأسبوع المقبل على موقع FANZONE PRO.

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