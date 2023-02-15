السعودية تؤكد إقامة فريضة الحج لهذا العام وفق ضوابط احترازية
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وصول أكثر من 4,8 ملايين معتمرا إلى السعودية هذا العام

2023-02-15 / 10:42
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هبة بريس _ وكالات

أفادت إحصائية وزارة الحج والعمرة بأن أعداد المعتمرين القادمين والمغادرين الذين وصلوا إلى المملكة العربية السعودية عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية خلال موسم العمرة هذا العام بلغ 4,840,764 معتمرا ، فيما غادر منهم 4,258,151 معتمرا إلى بلدانهم.

وأوضح المصدر، الأربعاء، أن إجمالي المعتمرين الموجودين في المملكة بلغ حتى الثلاثاء 582,613 معتمرا من جنسيات مختلفة.

وأظهرت الإحصائية وصول 4,329,349 معتمرا عبر المنافذ الجوية للمملكة، فيما استقبلت المنافذ البرية في جديدة عرعر والحديثة وحالة عمار والوديعة والربع الخالي والبطحاء وسلوى وجسر الملك فهد والرقعي ومنفذ الدرة ومنفذ الخفجي 507,430 معتمرا ، في حين اختار 3,985 معتمرا القدوم عبر المنافذ البحرية للمملكة.

وأضاف أن إجمالي المعتمرين الذين قدموا إلى المدينة المنورة عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي خلال موسم العمرة هذا العام بلغ 1,351,731 معتمرا بنسبة 31 في المئة من إجمالي قدوم المعتمرين، فيما غادرها 680,017 زائرا عبر المنفذ الجوي، بعد أدائهم الصلوات في المسجد النبوي .

كما استقبل مطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز بينبع 11,132 معتمرا قدموا جوا لأداء شعيرة العمرة ومناسك الزيارة.

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