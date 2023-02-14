هل تلاعب الفاعل الإسباني للنقل الحضري بكبريات مدن المغرب بالمال العام?

هبة بريس - الرباط

لا حديث بين ساكنة مدينة طنجة خلال الأيام الأخيرة، سوى حول حافلات النقل العمومي التي تجول هذه الفترة بالمدينة.

وحسب صور حصرية توصلت بها هبة بريس، فقد استغلت الشركة المذكورة لحافلات مرقمة في الدار البيضاء، لاستعمالها للنقل بمدينة طنجة، عبر صباغتها باللون الأزرق بدل الأحمر.

ووفق مصدر مطلع، فيعد هذا الفعل تلاعبا بالمال العام، على اعتبار أن دفتر التحملات للتدبير المفوض للنقل الحضري الذي وقعت عليه الشركة الاسبانية مع مجلس مدينة الدار البيضاء يمنع ذلك.

وأضاف ذات المصدر، أن هيمنة هذه الشركة الأجنبية على قطاع النقل الحضري بالمغرب رغم التوجهات الاستراتيجية للمملكة بالحد من تدخل الشركات الاجنبية في التدبير المفوض يتطلب طرح الموضوع على طاولة رئيس الحكومة وتأسيس لجنة تقصي الحقائق بشأن دفاتر التحملات التي وقعت عليها الشركة ولم تلتزم باغلب بنودها، وهذا ما يتطلب ايضا تدخل المجلس الاعلى للحساب لارسال فريق من المدققين الى الدار البيضاء لمراجعة الوضع وحماية المال العام من الضياع.

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