هل تلاعب الفاعل الإسباني للنقل الحضري بكبريات مدن المغرب بالمال العام?

2023-02-14 / 19:09
0
هبة بريس - الرباط

لا حديث بين ساكنة مدينة طنجة خلال الأيام الأخيرة، سوى حول حافلات النقل العمومي التي تجول هذه الفترة بالمدينة.

وحسب صور حصرية توصلت بها هبة بريس، فقد استغلت الشركة المذكورة لحافلات مرقمة في الدار البيضاء، لاستعمالها للنقل بمدينة طنجة، عبر صباغتها باللون الأزرق بدل الأحمر.

ووفق مصدر مطلع، فيعد هذا الفعل تلاعبا بالمال العام، على اعتبار أن دفتر التحملات للتدبير المفوض للنقل الحضري الذي وقعت عليه الشركة الاسبانية مع مجلس مدينة الدار البيضاء يمنع ذلك.

وأضاف ذات المصدر، أن هيمنة هذه الشركة الأجنبية على قطاع النقل الحضري بالمغرب رغم التوجهات الاستراتيجية للمملكة بالحد من تدخل الشركات الاجنبية في التدبير المفوض يتطلب طرح الموضوع على طاولة رئيس الحكومة وتأسيس لجنة تقصي الحقائق بشأن دفاتر التحملات التي وقعت عليها الشركة ولم تلتزم باغلب بنودها، وهذا ما يتطلب ايضا تدخل المجلس الاعلى للحساب لارسال فريق من المدققين الى الدار البيضاء لمراجعة الوضع وحماية المال العام من الضياع.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of عودة وفرة الحليب بمحلات البقالة تطمئن المغاربة

عودة وفرة الحليب بمحلات البقالة تطمئن المغاربة

2023-02-14 / 19:32
Photo of الصديقي يزور سوق الجملة بانزكان ويجتمع بمهنيي تصدير الخضر والفواكه

الصديقي يزور سوق الجملة بانزكان ويجتمع بمهنيي تصدير الخضر…

2023-02-14 / 18:18
Photo of اكادير : مطالب برفع ضرر ناتج عن محلات ل ” الحدادة”

اكادير : مطالب برفع ضرر ناتج عن محلات ل…

2023-02-14 / 17:19
Photo of البيضاء .. تأجيل جلسة الحكم في قضية “شبكة الرمال”

البيضاء .. تأجيل جلسة الحكم في قضية “شبكة الرمال”

2023-02-14 / 16:52
Photo of صفرو.. توزيع حافلات للنقل المدرسي لفائدة الجماعات الترابية

صفرو.. توزيع حافلات للنقل المدرسي لفائدة الجماعات الترابية

2023-02-14 / 15:56
Photo of تارودانت : رئيسة مجلس بلدي تعترف بعراقيل في وزارات وتستثني وزارة الفلاحة

تارودانت : رئيسة مجلس بلدي تعترف بعراقيل في وزارات…

2023-02-14 / 14:09
Photo of نشرة انذارية..أمطار وتساقطات ثلجية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة

نشرة انذارية..أمطار وتساقطات ثلجية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة

2023-02-14 / 13:35
Photo of سيدي افني : سقوط صومعة مسجد بميراللفت ليس بسبب الرياح

سيدي افني : سقوط صومعة مسجد بميراللفت ليس بسبب…

2023-02-14 / 13:09
Photo of ارتفاع الأسعار…أسباب موضوعية وتدخلات من التجار.

ارتفاع الأسعار…أسباب موضوعية وتدخلات من التجار.

2023-02-14 / 09:22
Photo of طقس الثلاثاء ..رياح وأمطار متفرقة

طقس الثلاثاء ..رياح وأمطار متفرقة

2023-02-14 / 09:01

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق