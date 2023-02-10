الجيش الأميركي يسقط “جسما طائرا” حلق في سماء ألاسكا

هبة بريس _ وكالات

أسقط الجيش الأميركي بأوامر من الرئيس، جو بايدن، “جسما حلق على علو مرتفع” فوق ألاسكا، على ما أفاد ناطق باسم البيت الأبيض، الجمعة، بدون إعطاء مزيد من التفاصيل حول طبيعته أو مصدره.

وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، إن هذا “الجسم” الذي قال إنه “بحجم سيارة صغيرة” شكل “تهديدا لأمن الملاحة الجوية”.

وأضاف قوله “لا نعلم إن كان الجسم الطائر الذي أسقطته المقاتلة الأميركية يعود إلى دولة أو جهة خاصة”.

وأوضح أن الجسم الطائر كان يحلق على علو 40 ألف قدم في سماء آلاسكا، ما يشكل خطرا للملاحة الجوية.

وأشار كيربي إلى أن بايدن أمر بإسقاط الجسم المجهول “بدافع الحذر”.

ونقلت صحيفة “نيويورك تايمز” عن مسؤول أميركي قوله إنه لا توجد “مؤشرات على وجود تهديد عسكري” للناس على الأرض من الجسم.

وقال مسؤولون إنهم لا يستطيعون تأكيد ما إذا كانت هناك أي معدات مراقبة على الجسم الذي تم إسقاطه.

ويأتي هذا الإجراء بعد أقل من أسبوع من إسقاط طائرة مقاتلة أميركية بالون تجسس صينيا كان قد اجتاز الولايات المتحدة.

وقال مسؤولون إن الخرق الأخير وقع ليلة الخميس فوق ألاسكا. ووصف أحد المسؤولين الوضع بأنه لا يزال يتطور، وقال إنه ليس من الواضح ما إذا كان الجسم من قوة معادية ، أو عملية تجارية أو بحثية ضلت طريقها.

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