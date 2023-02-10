عمره 10 أيام.. إنقاذ رضيع بعد 90 ساعة تحت الأنقاض

2023-02-10 / 14:08
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هبة بريس - وكالات

نجح رضيع يبلغ من العمر 10 أيام فقط في الصمود 4 أيام تحت الأنقاض بعد زلزال تركيا المدمر، قبل أن تنقذه عناصر الإغاثة بأعجوبة.

وقالت صحيفة “ديلي صباح” التركية إنه جرى انتشال الرضيع الحديث الولادة، الذي يدعى “ياغيز”، من تحت الأنقاض في محافظة هاتاي جنوبي البلاد.

وأوضحت أن عملية الإنقاذ جاءت بعد 90 ساعة من حدوث الزلزال، الذي بلغت قوته 7.8 درجات وخلف آلاف القتلى والجرحى.

وذكر رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، على تويتر، أن “ياغيز أولش” ووالدته أخرجا بأمان من تحت الحطام من قبل فرق الإنقاذ التابعة لإسطنبول.

وتم لف الرضيع في بطانية حرارية رقيقة من الألومنيوم، لتنظيم درجة حرارة جسمه.

وتم فيما بعد نقل الرضيع وأمه على وجه السرعة إلى المستشفى لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

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