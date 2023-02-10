بنكيران ينفي دخوله المستشفى العسكري ويؤكد: ما نشر حول مرضي غير صحيح

هبة بريس

نفى الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الاله بنكيران، تدهور وضعه الصحي ودخوله المستشفى العسكري بالرباط.

وقال بنكيران في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك”: “تداول البعض في مواقع التواصل الاجتماعي، أمس، خبراً ليس صحيحا ولا أساس له، مفاده أنني أرقد في المستشفى العسكري إثر وعكة صحية جد صعبة.”

وإذ أنفي هذا الخبر، يضيف بنكيران، “فإنني أؤكد للرأي العام أن ما نشر حول مرضي ووجودي في المستشفى العسكري غير صحيح ولله الحمد.”

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