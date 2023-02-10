شهر العسل بين ماكرون و تبون ينقضي.. ما بني على باطل فهو باطل

هبة بريس ـ ياسين الضميري

عناق و قبلات و تبادل للهمزات و الغمزات و القفشات، بهاته الصور سوقت سلفا صحف الجارة الجزائر عودة الدفء لعلاقات الجزائر مع مستعمرتها فرنسا التي ما زالت تحكم بلدها بقبضة من حديد عبر تفويض الصلاحيات لجنرالات العسكر المسيرين بأوامر قصر الإيليزيه.

شهر العسل بين ماكرون و تبون، الذي احتفى به قصر المرادية من خلال وسائل الإعلام الحكومية و المتحكم فيها، سرعان ما انقضى بعد أن تفجرت قضية الناشطة السياسية أميرة بوراوي، و التي فضحت تبعية نظام قيس سعيد و ولائه الكامل و التام لفرنسا بعدما كان العالم بأسره يعتقد أن تونس ولاية من ولايات الجزائر “التبونية”.

الجزائر، و كرد فعل على ما قامت به سلطات فرنسا، قامت باستدعاء سفيرها لدى باريس “للتشاور” بسبب ما وصفته بـ “عملية الإجلاء السرية” للناشطة والصحافية أميرة بوراوي إلى فرنسا عبر تونس، حيث أكدت في مذكرة رسمية إدانتها “الشديدة لانتهاك السيادة الوطنية من قبل موظفين دبلوماسيين وقنصليين وأمنيين تابعين للدولة الفرنسية”.

و كانت بوراوي قد تسللت من الجزائر لتونس دون أن تتمكن أجهزة الأمن الجزائري و لا التونسي المرابضين في الحدود، معا، من اكتشاف ذلك، مما يظهر أن البلدين معا ضعيفان من حيث الأجهزة الأمنية و الاستخباراتية.

و بعد ذلك، تمكنت مصالح أمن مطار تونس من إيقاف بوراوي بعدما كانت تحاول ركوب طائرة متوجهة إلى فرنسا مستعملة جواز سفرها الفرنسي، وأفرجت عنها المحكمة قبل أن تختطفها الشرطة التونسية إلى أن حصلت على حماية من القنصلية الفرنسية في تونس لتسافر لفرنسا بإذن رئاسي موقع من طرف قيس سعيد بعدما أجبره قصر الإيليزيه على توقيعه.

هذا الأمر أعاد العلاقات بين ماكرون و تبون لنقطة الصفر، لأن ما بني على باطل فهو باطل من الأساس، حيث أن ماكرون الذي قال قبل أشهر بأن الجزائر لم تكن موجودة أصلا قبل الاستعمار الفرنسي، كان فقط “داير الخاطر” للجزائر للاستفادة من غازها و ثرواتها الطبيعية.

الجزائر التي حاولت يائسة الضغط على فرنسا و إسبانيا و إيطاليا و دول أخرى باستعمال ورقة الغاز بسبب أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، تناست أن الغرب لا يهمه أي شيء عدا مصالحه، و حين بدأت الأمور تعود لطبيعتها بخصوص تموين الغاز الروسي بدأت فرنسا تعود لسابق عهدها بممارستها الوصاية على بلاد الجزائر التي تعتبرها باريس محمية خلفية لها.

انتهى شهر العسل بين ماكرون و تبون، و تذكروا جيدا بأن الأخير و رغم “تخراج العينين” الذي يسوقه في بلاغات فارغة المضمون إلا أنه سيزور فرنسا مطلع شهر ماي و يوقع معها عشرات الاتفاقيات تستفيد بموجبها فرنسا ما بقي من خيرات الشعب الجزائري المقهور و المقابل بطبيعة الحال هو “معاكسة مصالح المغرب”، و هذا شيء طبيعي مادامت الجارة تصرف على معاداة المغرب أكثر مما تصرفه في ميزانية تدبير البلاد بأسرها أضعافا مضاعفة…

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