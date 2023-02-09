” سحر الهندسة” لوحات فنية تستقطب عشاق الفن التشكيلي بالرباط

محمد منفلوطي_ هبة بريس

وضع الفنان التشكيلي والخزاف الكبير المغربي محمد الأمين المليحي منتوجاته الفنية والتشكيلية في خدمة عشاق هذا الفن من جمهوره العريض، في معرض تحضنته مدينة الرباط خلال الفترة الممتدة مابين 17 فبراير و10 مارس 2023 ، بالرواق التابع لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية، وهو الذي اختار له شعار تحت”سحر الهندسة”.

وينتمي الفنان التشكيلي إلى مدينة الفنون أصيلة، حيث تلقى تعليمه بالمغرب وفرنسا، حيث يعمد في مجمل أعماله الفنية التي تزدني بالأشكال الهندسية المختلفة، على ألوان زاهية متناسقة ومنسجمة مع بعضها البعض، ويبدو جليا تأثره بالخط العربي وبأسلوب السريالية الهندسية، حيث شارك في عدة معارض وطنية ودولية وأبان عن تميزه وجدارته التي أهلته كي يكون ضمن المختصين في فن الخزف أو السيراميك، حصل من خلالها على مجموعة من الجوائز وطنيا وعربيا ودوليا.

وينحو الفنان محمد الأمين المليحي في مجمل أعماله الفنية إلى إبراز عناصر الهوية الإسلامية التي جعلته يهتم بالفن الإسلامي ونقد العولمة وحفظ ذاكرة الماضي الجميل بجميع تمثلاته، وهذا يتجلى في عدد من أعماله الفنية التي تستدعي الأشكال الهندسية المتأثرة بالفن الإسلامي الذي نهل منه أكبر الفنانين من قبيل كاندينسكي، بول كلي، ايشير وغيرهم …..

كما تميزت أعماله الفنية بانفتاحه على بيئة مدينة أصيلة ومحيطها الحبلى بالألوان والأشكال، ويستعين في لوحاته التشكيلية بأشكال يستعيرها من غروب الشمس، والبحر، والسماء، ومجسمات للتعبير عن الكواكب.

هذا وقد اهتم المليحي بالتراث كمصدر للإبداع، حيث شكل بالنسبة إليه البحث عن جذور الماضي واستكشاف مكنونات ذاكرة المدينة الخصبة والمتجذرة في التاريخ والجغرافيا، حيث أبدع في فن الخزف بشكل جلي، رغم أن اختيار هذا اللون الفني جاء في البدء من باب الاطلاع، إلا أنه تعلم تقنياته الأولى وتفنن فيه مستعملا الدولاب لصناعة الأواني المدورة، معتمدا على المواد الأولية.

ويستعير الفنان محمد الأمين المليحي تجليات تراث وثقافة معشوقته أصيلة في أعماله الفنية، لاستلهام الخصائص المكونة للهويّة والثقافة عبر مسارات المكان والزمان، في ارتباطها الوثيق بالمدينة والإنسان للكشف عن أبعادها ومكنوناتها.

و ترتكز تجربته التشكيلية على مقومات فنية وإبداعية غنية ومتعددة، تطلبت منه جهدا ونفسا طويلا وعملا متواصلا تداخل فيه الذاتي بالموضوعي والداخلي بالبراني، وأنتج لنا فنانا مبدعا تميزت أعماله الفنية برحابتها واتساع أفقها الإبداعي المنفتح على تأويلات متعددة، والحاضنة لألوان ورموز تراثية وأشكال هندسية، تبهر العين وتثير شهية الناقد الفني الذي يرغب في سبر أغوار أعماله الفنية.

ويبدو الفنان محمد الأمين المليحي مولعا وشغوفا بالمادة التراثية التي تشكل بالنسبة إليه مصدر إلهامٍ يتسم بالتناغم بين التشكيل والموروث الجمالي، ويسعى إلى النبش في جذور الماضي تأصيلا للهوية وترسيخا للانتماء، لاكتشاف القيمة الروحية للتراث، وعرضها عبر العوالم المشهدية البصرية التشكيلية. حيث تمثل الأشكال الهندسية في عمله الفني الإبداعي خطابا تواصليا بين ذات الفنان وذات المتلقي، وتعبيرا عن أحاسيس تترجمها رسوم وأشكال متعددة الألوان والدلالات والتيمات.

كما يتفنن الفنان المليحي في صنع أشكال تعبيرية يستقيها من الهندسة التكعيبية ويصيغها بألوان متعددة تدهش العين وتريح الأذن وسائر الحواس، لخلق مادة فنية وتعبيرية ذات أبعاد متعددة وقراءات متباينة. ويعمد من خلال هذا الخلق الإبداعي إلى سبر أغوار الرموز والأيقونات في تناغم انسيابي بين مختلف العناصر المكونة لأعماله على مستوى الألوان والأشكال والعلامات والحروف، التي تمتح في عمقها من التراث المحلي ومن المتخيل الذهني للفنان، لإضفاء أبعاد جمالية وقيمية وشحنة فنية على أعماله، مستعينا بما راكمه من إبداع على طول مساره الأكاديمي والإبداعي المتنوع والغني، يستعيره من سياقات فنية انبثقت من فضاء مسقط رأس الفنان الأمين المليحي أصيلة التي عانقت الفن بمختلف أبعاده الثقافية والجمالية، منذ أن تشكلت زرقة المحيط وتزينت عوالم المدينة بألوان البحر والسماء وتغنى الصيادون بأهازيجهم المعتادة ….

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