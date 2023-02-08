“الأهلاوية” يعولون على دعم المغاربة لاستكمال الإنجاز العربي في نهائي الموندياليتو

2023-02-08 / 15:22
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هبة بريس ـ رياضة 

قمة كروية مرتقبة هذا المساء بين ممثل أوروبا ريال مدريد و ممثل إفريقيا الأهلي المصري في نصف نهائي كأس العالم للأندية الذي تحتضنه المملكة المغربية.

المباراة التي ستجرى بداية من الثامنة ليلا بمجمع الأمير مولاي عبد الله بالرباط ستجرى بشبابيك مقفلة بعد أن بيعت كل التذاكر المخصصة للقاء.

و يعول الأهلاوية على دعم الجماهير المغربية لتحقيق تأهل تاريخي و استكمال الإنجاز العربي المبهر بعد أن ضمن ناد عربي آخر مقعده في لقاء الاختتام و هو الهلال السعودي الذي تفوق على فلامينغو البرازيلي.

و في حالة فاز الأهلي المصري في لقائه الصعب أمام الملكي مدريد، فسنشاهد نهائي مونديالي عربي خالص فوق الأراضي المغربية.

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