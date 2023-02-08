زلزال تركيا.. ارتفاع عدد الضحايا إلى 6234 قتيلا و37011 جريحا

2023-02-08 / 09:14
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هبة بريس - وكالات

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الهائل الذي ضرب تركيا إلى 6234 قتيلا و37011 جريحا، وفق ما أفاد به فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي.

وقال أوقطاي، اليوم الأربعاء، إن عدد المباني التي انهارت بشكل كامل في الزلزال، وصل إلى 5775 بناء، مشيرا إلى أن ‏هذه الأرقام كلها إحصاءات غير نهائية.

من جهتها، أعلنت وزارة الطوارئ الروسية عن تجهيز مجموعة إضافية من رجال الإنقاذ لإرسالها إلى تركيا.

وتوجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صباح اليوم لمنطقة وقوع الزلزال للاطلاع على الأوضاع ميدانيا. وأعلن خبراء الزلازل عن تسجيل هزة أرضية ارتدادية بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر في منطقة وسط تركيا.

في غضون ذلك، نشرت الجريدة الرسمية التركية، القرار الرئاسي بشأن إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في الولايات العشر المتضررة من زلزال ولاية قهرمان مرعش، ليدخل بذلك حيز التنفيذ.

وبدأ سريان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في ولايات أضنة، وأدي يمان، وديار بكر، وغازي عنتاب، وهطاي، وقهرمان مرعش، وكيليس، وملاطية، وعثمانية، وشانلي أورفة.

وفجر الاثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات وعشرات الهزات الارتدادية مخلفة خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين

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