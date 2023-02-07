“المخالفات المرورية” تضخ في ميزانية الدولة أكثر من 6 ملايين درهم

2023-02-07 / 19:52
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هبة بريس _ و م ع

لقي 21 شخصا مصرعهم، وأصيب 2151 آخرون بجروح، إصابات 75 منهم بليغة، في 1590 حادثة سير داخل المناطق ‏الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 30 يناير المنصرم إلى 05 فبراير الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع ‏هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسياقة في حالة سكر، والسير في الاتجاه الممنوع، والتجاوز المعيب.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 38 ألفا و161 مخالفة، وإنجاز 6 آلاف و533 محضرا أحيلت ‏على النيابة العامة، فضلا عن استخلاص 31 ألفا و628 غرامة صلحية.

وذكر المصدر ذاته أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 6 ملايين ‏و909 آلاف و425 درهم، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4 آلاف و40 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 6 آلاف و533 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 250 مركبة.

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