سلا.. حجز 2960 كلغ من الأكياس البلاستيكية المحظورة

2023-02-07 / 17:41
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هبة بريس

قامت المصالح الجمركية التابعة للمديرية الجهوية للرباط – سلا – القنيطرة، خلال الأسبوع المنصرم بسلا، بحجز كمية هامة من الأكياس البلاستيكية المحظورة بلغ مجموع وزنها 2960 كلغ بقيمة تقارب 09 ملايين سنتيم.

وأوضح بلاغ للمديرية الجهوية أن حجز هاته الكمية الهامة من الأكياس المحظورة، والتي تمت بموجب القانون 77-15، جاءت على إثر عملية تفتيش همت مخزنا كائنا بمدينة سلا، لافتا إلى أن هذه العملية تندرج في إطار الجهود التي تبذلها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في مجال مكافحة التهريب بشتى أنواعه.

وأضاف المصدر ذاته، أن هذه العملية النوعية جاءت نتيجة التحريات التي باشرتها شعيبة الجمارك بالرباط على مدى عدة أيام تم فيها مراقبة وترصد كافة التحركات المرتبطة بالمخزن السالف ذكره، والتي أفضت إلى القيام بعملية التفتيش من طرف عناصر الجمارك.

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