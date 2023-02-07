إنزكان : تلاميذ يخرجون للاحتجاج ضد ” معركة النقط ” الدائرة بين الاساتذة والوزارة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

خاص العشرات من التلاميذ بمدينة أيت ملول عمالة إنزكان، وقفة إحتجاجية بسبب عدم تسلمهم نقط المراقبة المستمرة للدورة الأولى من الموسم الدراسي 2022/2023.

ورفع التلاميذ شعارات تندد بعدم تسلمهم للنقط، مستنكرين ما وصفوه بـ”استعمال ورقة التلميذ كوسيلة من وسائل الصراع المفتوح بين الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة”.

وتأتي هذه الخطوة الاحتجاجية من طرف التلاميذ بعد تداول منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسبوعين الماضيين، تدعوهم لعدم العودة إلى مقاعد الدراسة بعد العطلة، إلى حين الإفراج عن نقطهم، فيما دعت منشورات أخرى إلى الاحتجاج أمام المؤسسات التعليمية.

يذكر أن مجموعة من التنسيقيات التعليمية، ومن بينها “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، و “التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم التاسع”، و “التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية المقصيين من خارج السلم”، كانت قد أعلنت مقاطعتها تسليم النقط وأوراق الفروض وكل ما يتعلّق بنظام “مسار” لإدارات المؤسسات التعليمية، وذلك في إطار “برنامجها النضالي” الذي يطالب بتحسين ظروف الشغيلة التعليمية والاستجابة لملفاتها المطلبية.

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