بنعلي : مشاريع ” الطاقة المتجددة ” قيد التطوير بالأقاليم الجنوبية

هبة بريس _ الرباط

أفادت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الإثنين، بأن مشاريع الطاقات المتجددة بالأقاليم الجنوبية للمملكة تراكم قدرة إجمالية مستغلة تفوق 900 ميغاواط.

وأوضحت بنعلي في معرض جوابها على سؤال حول “مشاريع الطاقات المتجددة بالأقاليم الجنوبية” تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن المشاريع المنجزة بهذه الأقاليم تمثل 21 بالمائة من القدرة الإجمالية المنجزة في الطاقات المتجددة، وذلك باستثمار مالي يناهز 15 مليار درهم، مشيرة إلى أن هذه المشاريع تعادل ثلث غلاف الاستثمار الذي أنجز في الطاقات المتجددة.

وأفادت الوزيرة بأن هناك مشاريع أخرى قيد التطوير بالأقاليم الجنوبية تفوق قدرتها الإجمالية 1.6 جيغاواط، أي ما يمثل 36 بالمائة من القدرة الإجمالية قيد التطوير من الطاقات المتجددة، باستثمار يفوق 20 مليار درهم، منها 1.2 جيغاواط من الطاقة الريحية، وما يقارب 400 ميغاواط من الطاقة الشمسية.

وأبرزت المسؤولة الحكومية الوقع السوسيو اقتصادي لبرامج الطاقات المتجددة على الساكنة المحلية، مشيرة في هذا الإطار إلى أن المشاريع التي توجد قيد الاستغلال بالأقاليم الجنوبية خلقت ما يناهز 200 منصب شغل قار، فيما ستخلق أخرى في طور التطوير أو الإنجاز حوالي 270 منصب شغل.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0