بسبب نزيف في المخ ..محمد الغاوي يترجل عن صهوة الحياة

هبة بريس - الرباط

توفي ، مساء اليوم السبت، الفنان المغربي محمد الغاوي إثر أزمة صحية حادة ألمت به نعاية شهر دجنبر الماضي، بعد تعرضه لنزيف بالدماغ ، نقل على إثرها الى مستعجلات المستشفى العسكري بالرباط .

وكان الفنان المغربي عبد العالي الغاوي إنه شقيق الراحل ، قد عبر عن خوفه وعائلته على أخيه الأكبر ، بسبب طول مدة الغيبوبة التي دخلها لأزيد من شهر، جراء تعرضه لنزيف دماغي.

يشار أن الفنان المغربي محمد الغاوي دخل شهر دجنبر الماضي في غيبوبة بعد نقله إلى المستشفى العسكري بالرباط، جراء تعرضه لنزيف دماغي بشكل مفاجئ.

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