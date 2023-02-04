الجزائر.. وفاة 54 شخصا بسبب غاز أحادي الكربون خلال يناير

هبة بريس - وكالات

لقي 54 شخصا حتفهم خلال شهر يناير بسبب الاختناق بغاز أحادي الكربون في عدد من المناطق الجزائرية، وذلك وفق الحماية (الوقاية) المدنية المحلية.

ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن مصدر بالوقاية المدنية تأكيده تسجيل ارتفاع في عدد الوفيات بهذا الغاز مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، التي خلف فيها هذا الغاز 33 حالة وفاة.

وأَضاف المصدر أن مصالح الوقاية المدنية تمكنت خلال نفس الفترة من إنقاذ 714 شخصا من موت محقق، بسبب انبعاثات هذا الغاز.

وقال إن هذه الأرقام “تعكس خطورة الوضع”.

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