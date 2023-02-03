نادي فيورنتينا يعلن إصابة امرابط بكسر على مستوى الأنف

هبة بريس - وكالات

تعرض نجم المنتخب المغربي، ونادي فيورنتينا الإيطالي، سفيان أمرابط، لإصابة قاسية في وجهه، أثناء المباراة الأخيرة لفريقه أمام تورينو في لحساب منافسات ربع نهائي كأس إيطاليا.

وأكد فينسينزو إيطاليانو، مدرب “الفيولا”، في تصريحات عقب المواجهة، تعرض أمرابط لكسر على مستوى الأنف، بعد التحام قوي مع مهاجم تورينو، أنطونيو سانابريا.

وأنقذ أمرابط فريقه من هدف محقق في آخر أنفاس اللقاء، حيث كان تورينو قاب قوسين أو أدنى من تسجيل هدف التعادل، ما كان سيذهب بالمباراة إلى الأشواط الإضافية.

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