البحرين تقر “التعليم عن بعد” خلال شهر رمضان

هبة بريس - وكالات

أعلن مجلس النواب البحريني موافقته على مقترح يتعلق بتطبيق نظام “التعليم عن بعد” في جميع المدارس البحرينية بشكل مؤقت يشمل شهر رمضان القادم.

ووفق بيان لمجلس النواب البحريني، نشره الموقع الرسمي للمجلس، صدرت الموافقة بصفة الاستعجال على اقتراح “التعليم عن بعد” خلال شهر رمضان، ورفع ذلك للحكومة.

وذكر النائب محمد الرفاعي أنه قد تم اقتراح “الدراسة عن بعد” خلال رمضان، نظرا لخصوصية هذا الشهر، ونظرا لما تم التعامل معه دائما بتقليص الدوام الرسمي فيه ساعة أو ساعتين.

ولفت إلى أن البحرين نجحت خلال انتشار فيروس “كورونا” بإدارة هذا الملف، وتمكنت الوزارة من تطبيق نظام “الدراسة عن بعد”.

وطالب الرفاعي بتفعيل الدراسة عن بعد في شهر رمضان اختياريا ما بين الحضور الفعلي أو “عن بعد”، خاصة مع التقدم في التحول الرقمي في البحرين.

جدير بالذكر أن شهر رمضان خلال العام الجاري يوافق يوم الخميس 23 مارس المقبل، وفق ما حددت الحسابات الفلكية.

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