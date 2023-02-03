برنامج “فرصة”.. تخصيص حوالي 1.25 مليار درهم لسنة 2023

هبة بريس

أفادت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الخميس، إنه سيتم تخصيص غلاف مالي يقدر ب 1.25 مليار درهم برسم سنة 2023 لبرنامج “فرصة”.

وأكدت عمور، في عرض قدمته أمام المجلس حول « برنامج فرصة: حصيلة إنجازات سنة 2022 وبرنامج العمل برسم سنة 2023″، انطلاقة النسخة الثانية من هذا البرنامج خلال الشهر الجاري، وذلك بالنظر للنتائج الإيجابية التي حققتها نسخته الأولى ».

وشددت الوزيرة على أن برنامج « فرصة »، الذي يأتي استجابة للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تشجيع الاستثمار والتشغيل، خاصة في صفوف الشباب، يشكل برنامجا طموحا ومبتكرا يستهدف جميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما، من حاملي الأفكار والمشاريع المقاولاتية، عبر توفير آليتين تجمعان بين المواكبة والتمويل.

وأضافت عمور أن هذا البرنامج، الذي يهدف إلى مواكبة وتمويل ما يناهز 10 آلاف مشروع، يروم خلق مزيد من الالتقائية مع مختلف مبادرات الدعم الأخرى للمبادرات الفردية التي تهدف إلى دعم وتعزيز ريادة الأعمال لدى الشباب، وتشجيع الاقتصاد المهيكل.

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