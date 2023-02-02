السيارات : ارتفاع الصادرات بنسبة 33 في المائة سنة 2022

2023-02-02 / 18:37
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هبة بريس

أفاد مكتب الصرف بأن مبيعات قطاع السيارات بلغت 111,28 مليار درهم برسم سنة 2022، بارتفاع بنسبة 33 في المائة مقارنة بسنة 2021.

وأوضح المكتب في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية برسم سنة 2022، أن هذا الارتفاع هم مبيعات قطاع البناء (زائد 40 في المائة)، ومبيعات قطاع الكابلات (زائد 28,9 في المائة)، وبدرجة أقل مبيعات الأجزاء الداخلية للسيارات والمقاعد (زائد 3,7 في المائة).

وأضاف المصدر ذاته أن قطاع السيارات احتل المرتبة الثانية كأفضل قطاع تصدير برسم سنة 2022 بعد قطاع الفوسفاط ومشتقاته.

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