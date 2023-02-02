بقيمة 800 مليون أورو.. سانشيز يعلن عن بروتوكول تمويل جديد يهم مشاريع بالمغرب

2023-02-02 / 09:57
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هبة بريس

أعلن رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز ، مساء الأربعاء بالرباط، خلال المنتدى الاقتصادي المغربي الإسباني، عن بروتوكول تمويل جديد بقيمة 800 مليون أورو يهم مشاريع مشتركة في المغرب.

وقال سانشيز، الذي كان يتحدث في هذا المنتدى إلى جانب رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن هذه المشاريع ستنفذها شركات إسبانية في المغرب، مؤكدا أن إسبانيا والمغرب يتقاسمان الطموح للمضي قدما نحو هذه المرحلة الجديدة، لا سيما مع 24 اتفاقية التي سيتم توقيعها بين البلدين.

وأضاف أن هذه العلاقات تصب في مصلحة المغرب وإسبانيا ، ولكن أيضا في مصلحة أوروبا.

وبالموازاة مع ذلك، أشار السيد سانشيز إلى أن إسبانيا هي ثالث أكبر مستثمر أجنبي في المغرب، مشيدا بمستوى المبادلات التجارية بين البلدين.

يشار إلى أن المنتدى الاقتصادي المغربي الإسباني الذي نظم على هامش الاجتماع ال12 رفيع المستوى المغرب – إسبانيا، بمبادرة من الاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية الإسبانية لمنظمات المقاولات، والمجلس الاقتصادي المغربي الإسباني.

وشكل المنتدى مناسبة لمناقشة محورين، يتعلق أولهما بسؤال « كيف يمكن للشركات المغربية والإسبانية الاستجابة للفرص التي تتيحها إعادة النظر في إعدادات سلاسل القيمة العالمية؟ »، فيما يتعلق الثاني ب »الانتقال الطاقي، البيئة واقتصاد التدوير، والقطاعات الأساسية للشراكة الاقتصادية المغربية الإسبانية ».

يشار إلى أن أخنوش وسانشيز سيترأسان أشغال هذا الاجتماع رفيع المستوى الذي ينعقد بعد ثمانية أعوام من الدورة الأخيرة لهذه الآلية المؤسسية.

ويأتي الاجتماع المذكور في إطار الشراكة الاستراتيجية والدينامية الجديدة في العلاقات بين المملكتين عقب الزيارة التي قام بها السيد سانشيز في أبريل الماضي إلى المغرب بدعوة من جلالة الملك محمد السادس.

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