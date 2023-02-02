“الأهلاوية” يشكرون الجماهير المغربية على تشجيعهم الحماسي للفريق المصري

هبة بريس ـ رياضة

غصت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنادي الأهلي المصري و روابطه التشجيعية بعبارات الشكر و المديح و الثناء على الجمهور المغربي الذي ملأ جنبات مركب طنجة الدولي.

و قدمت جماهير الأهلي عبارات الشكر و الود للجماهير المغربية التي حضرت للملعب و ساندت و شجعت الفريق المصري منذ بداية المقابلة حتى صافرة النهاية و كان لها دور كبير في الفوز المحقق.

و كتب أحد أعضاء الالتراس الأهلاوي عبارة: “اللي عمله الجمهور المغربي النهاردة موقف عظيم عمره ما هيتنسي الحضور النهاردة كان بنسبة 95% مغاربة، و المصريين و جماهير أوكلاند معا لم يتجاوزوا 5%، و لكن رغم كده محسيناش إننا بره بلدنا بل كل جمهور المغرب كان بيساندنا و بيتفاعل في كل هجمه مش بس وقت الأهداف”.

و أضاف في ذات التعليق على مساندة الجمهور المغربي للفريق المصري: “المغاربة كانو يقولو سير سير مع كل هجمه و احتفال الملعب كله بهدف الشحات، كل دي لقطات هتتبروز و عمرها ما هتتنسي، شكرا جمهور المغرب العظيم”.

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