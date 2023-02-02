“الأهلاوية” يشكرون الجماهير المغربية على تشجيعهم الحماسي للفريق المصري

2023-02-02 / 14:23
1

هبة بريس ـ رياضة 

غصت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنادي الأهلي المصري و روابطه التشجيعية بعبارات الشكر و المديح و الثناء على الجمهور المغربي الذي ملأ جنبات مركب طنجة الدولي.

و قدمت جماهير الأهلي عبارات الشكر و الود للجماهير المغربية التي حضرت للملعب و ساندت و شجعت الفريق المصري منذ بداية المقابلة حتى صافرة النهاية و كان لها دور كبير في الفوز المحقق.

و كتب أحد أعضاء الالتراس الأهلاوي عبارة: “اللي عمله الجمهور المغربي النهاردة موقف عظيم عمره ما هيتنسي الحضور النهاردة كان بنسبة 95% مغاربة، و المصريين و جماهير أوكلاند معا لم يتجاوزوا 5%، و لكن رغم كده محسيناش إننا بره بلدنا بل كل جمهور المغرب كان بيساندنا و بيتفاعل في كل هجمه مش بس وقت الأهداف”.

و أضاف في ذات التعليق على مساندة الجمهور المغربي للفريق المصري: “المغاربة كانو يقولو سير سير مع كل هجمه و احتفال الملعب كله بهدف الشحات، كل دي لقطات هتتبروز و عمرها ما هتتنسي، شكرا جمهور المغرب العظيم”.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

الدولي المغربي إبراهيم صلاح ينضم إلى صفوف ستاد رين…

2023-02-02 / 16:50
Photo of وكالة الأنباء السنغالية: “حفل بديع الألوان” في افتتاح الموندياليتو

وكالة الأنباء السنغالية: “حفل بديع الألوان” في افتتاح الموندياليتو

2023-02-02 / 16:00
Photo of رسميا.. الفرنسي رافائيل فاران يعلن اعتزاله دوليا

رسميا.. الفرنسي رافائيل فاران يعلن اعتزاله دوليا

2023-02-02 / 15:10
Photo of افتتاح “الموندياليتو”.. تغني دولي بالحفل وإشادة بتكريم الأسطورة بيليه

افتتاح “الموندياليتو”.. تغني دولي بالحفل وإشادة بتكريم الأسطورة بيليه

2023-02-02 / 12:15
Photo of رسمياً.. السعودية تفوز باستضافة كأس آسيا 2027

رسمياً.. السعودية تفوز باستضافة كأس آسيا 2027

2023-02-02 / 10:57
Photo of “الكورة حنا مواليها”.. “ديزي دروس” ينوب عن المغاربة في الرد على الحساد و المتربصين

“الكورة حنا مواليها”.. “ديزي دروس” ينوب عن المغاربة في…

2023-02-02 / 10:05
Photo of كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة.. القرعة تضع المنتخب المغربي في المجموعة الثانية

كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة.. القرعة تضع…

2023-02-01 / 17:30
Photo of بوفال: “الانتقال الى الريان لم يكن قرارا سهلا” 

بوفال: “الانتقال الى الريان لم يكن قرارا سهلا” 

2023-02-01 / 17:08
Photo of “عروس البوغاز” على موعد مع “افتتاح تاريخي” ل”الموندياليتو”

“عروس البوغاز” على موعد مع “افتتاح تاريخي” ل”الموندياليتو”

2023-02-01 / 13:12
Photo of رابطة الدوري الفرنسي ترفض تسجيل زياش بباريس سان جيرمان

رابطة الدوري الفرنسي ترفض تسجيل زياش بباريس سان جيرمان

2023-02-01 / 12:41

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق