طقس الخميس.. استمرار برودة الجو بعموم مناطق المملكة

2023-02-02 / 09:08
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الخميس، أن تتميز الحالة الجوية عامة باستمرار الطقس البارد مع تكون صقيع أو جليد بالجبال والمناطق المجاورة لها وبالجنوب-الشرقي للبلاد والهضاب والمنطقة الشرقية وبالسهول الداخلية.

كما يرتقب نزول بعض القطرات من الأمطار الضعيفة بالواجهة المتوسطية والريف، فضلا عن تشكل كتل ضبابية خلال الصباح والليل بالسهول الشمالية والوسطى والمنطقة الشرقية.

ويتوقع أيضا تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما مصحوبة بتناثر حبات رملية محلية بالأقاليم الجنوبية للمملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 07- و 01- درجات بالأطلس والهضاب العليا الشرقية، وما بين 06 و 14 درجة بالسواحل ومنطقة طنجة وسوس وجنوب البلاد، وستكون ما بين 00 و 07 درجات في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد بعض الارتفاع بالوسط وشمال الأقاليم الجنوبية، وبعض الانخفاض في باقي المناطق.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هادئ بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.

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