رابطة الدوري الفرنسي ترفض تسجيل زياش بباريس سان جيرمان

هبة بريس

رفضت اللجنة القانونية لرابطة الدوري الفرنسي في اجتماعها اليوم الأربعاء، استئناف باريس سان جيرمان لتسجيل إعارة حكيم زياش من تشيلسي.

وحاول باريس سان جيرمان الحصول على استثناء من رابطة الدوري الفرنسي، بتقديمه لحجج تدعم مزاعمه، غير اللجنة القانونية رفضت الاستئناف.

هذا ويشار إلى أن النادي الباريسي لم ينجح في تسجيل الدولي المغربي قبل إغلاق نافذة الانتقالات الشتوية بدقائق قليلة، وعدم توصل النادي بالوثائق المطلوبة، إلا بعد انتهاء فترة الانتقالات بلحظات قليلة.

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