ارتفاع الأسعار.. الPPS يدعو الحكومة إلى تجاوز منطق تبرير الأوضاع بالتقلبات الدولية

هبة بريس - الرباط

تناول المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، مواصلة الارتفاع الصاروخي لأسعار معظم المواد الاستهلاكية الأساسية.

وَجَــــدَّدَ الحزب في بلاغ صدر عقب اجتماع مكتبه السياسي، دعوتَهُ الحكومة من أجل اتخاذِ التدابير والقرارات الملموسة التي من شأنها تخفيفُ الأزمة على المغاربة وحماية مستواهم المعيشي ودعم قدرتهم الشرائية.

كما دعا الحكومة إلى عدم الاكتفاء بالإجراءات المعزولة ذات الأثر المحدود، وإلى تجاوز منطق تبرير الأوضاع بالتقلبات الدولية فقط.

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