طقس الثلاثاء.. استمرار موجة البرد بعموم مناطق المملكة

2023-01-31 / 09:06
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الثلاثاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة باستمرار الطقس البارد مع تكون صقيع أو جليد بالمرتفعات والمناطق المجاورة لها والجنوب-الشرقي للبلاد والمنطقة الشرقية والسهول الداخلية، فضلا عن نزول أمطار ضعيفة جنوب الأطلس الكبير والسهول ما بين الدار البيضاء والصويرة.

كما يرتقب تساقط ثلوج جنوب الأطلس الكبير، مع نزول أمطار جد خفيفة بأقصى غرب الواجهة المتوسطية، فضلا عن تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بمنطقة طنجة والسهول الوسطى وجنوب الأطلس الكبير والأطلس الصغير وشمال الأقاليم الجنوبية، مع هبوب رياح رملية محلية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 08 و وناقص 01 درجات بالأطلس، وما بين ناقص 05 و 03 درجات بالريف والسفوح الجنوبية الشرقية والهضاب العليا الشرقية، وما بين 06 و 14 درجة بالسواحل ومنطقة طنجة وجنوب البلاد وبمنطقة سوس، وستكون ما بين 01 و 08 درجات في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد بعض الارتفاع الطفيف بمعظم أرجاء المملكة.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز وكذلك على طول الساحل الأطلسي.

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