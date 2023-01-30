أخنوش: سنعمل بجد لاستثمار كل المؤهلات التي تزخر بها بلادنا

هبة بريس - الرباط

جدد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، التأكيد على أن حكومته تأخذ موضوع تحفيز الاستثمار بكل جدية، انطلاقا من قناعتها أن الاستثمار هو المدخل الرئيسي لتسريع الإقلاع الاقتصادي، والدخول في مصاف الدول الصاعدة، وهو الوسيلة الأساسية لتعزيز فرص الشغل لأبنائنا، وتلبية المطالب الاقتصادية والاجتماعية المتعددة والمتجددة للمواطنين.

وقال أخنوفي كلمته بجلسة الأسئلة الشفوية الشهرية بمجلس النواب يومه الاثنين “سنعمل بجد لاستثمار كل المؤهلات التي تزخر بها بلادنا، من رأسمال طبيعي ورأسمال لامادي وموقع جيواستراتيجي وسوق داخلية. ”

وفي هذا الإطار، يشدد رئيس الحكومة، سنعمل بكل ما في وسعنا لمباشرة الإصلاحات اللازمة لتعزيز الاستثمار.

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