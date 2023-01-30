طقس الإثنين.. جو بارد وقطرات مطرية بهذه المناطق

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الإثنين، أن تتميز الحالة الجوية عامة، باستمرار الطقس البارد، مع تكون صقيع أو جليد بكل من المرتفعات والمناطق المجاورة، والجنوب الشرقي للبلاد، والمنطقة الشرقية والسهول الداخلية.

ويتوقع أيضا نزول أمطار ضعيفة أو قطرات مطرية متفرقة بغرب الساحل المتوسطي، والريف الغربي، وكذا بمرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والمناطق المجاورة.

كما يرتقب تساقط ثلوج فوق قمم مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بمنطقة طنجة وبسواحل البحر الأبيض المتوسط.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 7- و03- درجة بالأطلس، وما بين 03- و01 درجة بالريف، والسفوح الجنوبية الشرقية، والهضاب العليا الشرقية وأيضا بهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 06 و12 درجة بالسواحل، وجنوب البلاد، وبمنطقة سوس. وستكون ما بين 00 و06 درجات فيما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد بعض الارتفاع الطفيف.

وسيكون البحر هائجا إلى قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية، وهائجا بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0