المغرب يدين بأشد العبارات تمزيق نسخة من المصحف الشريف بلاهاي الهولندية
هبة بريس
أدانت المملكة المغربية بأشد العبارات إقدام أحد المتطرفين بتمزيق نسخة من المصحف الشريف، بلاهاي الهولندية.
وأوضح بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الأربعاء،أن المملكة تستنكر هذه الخطوة الاستفزازية الجديدة التي تمس بمقدسات وبمشاعر أكثر من مليار مسلم.
وإذ تذكر المملكة المغربية بقيم التسامح و التعايش واحترام المقدسات، يضيف البلاغ، فإنها تؤكد على ضرورة إعمال القانون والتعامل بحزم لردع كل مس بالأديان ومشاعر المنتسبين لها.
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11 تعليقات
يجب التطبيق ما في القران من أحكام
يجب التطبيق ما في القران من أوامر ونواهي ليس فقط التعصب
نحن حرقنا القران في قلوبنا
المغرب لديه غيرة على دينيه
حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم
نحن علينا ان نكثر من تلاوة القرآن ونذكر بعضنا البعض بأهمية القران
على الحكومة ان تتخذ مزيد من الاجراءات
مثل هذه التصرفات الهمجية لابد من التصدي لها
زمن التنديد والاستنكار مضى وانتهى لابد من اتخاذ قرارات شجاعة افعلوا كما فعل اردوغان الذى رفع دعوى فى المحاكم الدولية ضد هذا المل الجبان نعم حفظك الله ايها الرئيس وابقاك للمسلمين اجمعين وبارك فى ايمانك
من السويد الى هولاندا وغدا دولة اخرى….انها الاحزاب اليمينة المترفة في اوربا.احزاب مبنية على عداء المسلمين بالكراهية والعنصرية…..
مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة. الزجاجة كأنه كوكب ذري، يوقد من شجرة مباركة… يريدون أن يطفؤو نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون… يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، يظنون أنهم بهذا سيقهرونا لا لا خاب ظنهم بسسب فعلهم اسلم الآلآف ولكن لا يعلمون.. هذا الذكر محفوظ عند رب العالمين في قلوب وصدور المسلمين…
فلنتّبع القرآن نحن.
و لنحقق العدل نحن في داخل وطننا فلا ينتصر الظلم عندنا.
و لا يهم ما يفعل الآخرون.
الله تعالى لا يأمرنا أن ندافع عن كتابه.
لكن يأمرنا أن نحقق العدل و القسط. فهل فعلنا ؟