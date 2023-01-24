أكادير : عائلة سجينة ” مسنة” تشتكي مدير مؤسسة سجنية بانتهاكات إنسانية

ع اللطيف بركة : هبة بريس

وجهت عائلة السجينة المسنة ( ح.ز) البالغة من العمر 67 عام، ورقم اعتقالها ( 22167)، شكاية ” مستعجلة” الى عدد من المسؤولين المركزيين، من أجل طلب ايفاد لجن تحقيق، فيما باتت تتعرض له السجينة من تعسافات ومضايقات وتعذيب نفسي، من طرف مسؤول المؤسسة السجنية بأيت ملول إنزكان.

واستعرضت الشكاية التي تتوفر جريدة ” هبة بريس” على نسخ منها، الاعتداءات الحاطة من كرامتها الإنسانية او من حقوقها كسجينة بالمؤسسة المذكورة، من تضييق نفسي عليها، ومنع النزيلات او موظفات السجن من التواصل مع النزيلة، اغضاعها الى عملية التفتيش لغرفتها بشكل متكرر، تشتيت اغراضها الشخصية، تعرضها التهديد بمنعها من التواصل مع عائلتها، حرمانها من كرسي متحرك، وجعلها تزحف بحكم انها تعاني من أمراض مزمنة، لا تقوى على المشي.

وكشفت عائلة السجينة، أنه رغم مكوثها لثلاث سنوات بالسجن في ملف محاكمتها وراءه أحد الاثرياء بسوس ، والذي اثار جدلا كبيرا وتناولته جل وسائل الإعلام الوطنية، والذي قضت محكمة النقض بنقل الملف الى محاكم الرباط عوض اكادير، بسبب خروقات عبر عنها دفاعها أكثر من مرة وغياب محاكمة عادلة في قضيتها، لم تكن السجينة تضيف الشكاية تعاني اي مضايقات من مدير السجن السابق، بل أن حتى دخولها لاضراب عن الطعام لقرابة 100 يوم السنة الماضية احتجاجا على الحكم الصادر في حقها استئنافيا ب 10 سنوات عوض 5 سنوات الذي قضت به ابتدائية أكادير .

وكان مدير المؤسسة السجنية بأيت ملول، أن أصدر في وقت سابق بلاغ توضيحي نشرته عدد من المنابر الاعلامية، يؤكد فيه ان وضعية النزيلة مستقرة، وأنها يتعامل معها كباقي النزلاء، وأنها لا تعاني من مضاعفات صحية، وبعدها خرجت عائلتها للرائ العام تؤكد أن والدتهم السجينة تعاني من سوء المعاملة، وأنها تتنقل بكرسي متحرك، بسبب المضاعفات الصحية التي رافقت خوضها لاضراب عن الطعام دخلت جراءه للاستشفاء اكثر من مرة بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني.

و بين بلاغ مدير المؤسسة السجنية الذي ينفي فيه مضاعفات السجينة صحيا وبين ما جاء في شكاية عائلتها جراء ما وصفوه بالمضايقاتوالتعذيب النفسي التي تتعرض له والدتهم، دفعها يخوض إضراب مفتوح عن الطعام مند الجمعة الماضي، في محاولة منها لايصال صوتها ومعاناتها الى المسؤولين المركزيين، يستدعي الوضع من المندوبية السامية للسجون ايفاد لجنة تحقيق مشتركة مع ممثلي النيابة العامة للوقوف على ما جاء من اتهامات في شكاية عاىلة السجينة.

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