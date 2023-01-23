الصين: أكثر من 12 ألف وفاة بكورونا خلال 7 أيام

2023-01-23 / 13:11
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هبة بريس - وكالات

ذكرت وسائل إعلام صينية نقلا عن المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها تسجيل 12 ألف و658 حالة وفاة مرتبطة بكوفيد-19 في الصين في الفترة ما بين 13 و19 يناير الجاري.

وأوضح المركز أن 681 حالة من هذه الحالات ناجمة عن فشل في الجهاز التنفسي بسبب عدوى كوفيد-19، مضيفا أن الحالات الأخرى مرتبطة بمجموعة من الأمراض التي يعقد الفيروس مضاعفاتها.

وأشار المصدر ذاته أنه ابتداء من 19 يناير الجاري، تم نقل حوالي 472 ألف مريض مصاب بفيروس كوفيد -19 للمستشفى في الصين، من بينهم حوالي 51 ألف و700 حالتهم خطيرة.

وتوقفت اللجنة الوطنية للصحة، منذ دجنبر الماضي، عن نشر الحصيلة اليومية حول وباء كوفيد -19.

من جهته بدأ المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها في نشر “معلومات وجيهة” على أساس شهري لأغراض البحث.

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‫5 تعليقات

  5. أشار المصدر ذاته أنه ابتداء من 19 يناير الجاري، تم نقل حوالي 472 ألف مريض مصاب بفيروس كوفيد -19 للمستشفى في الصين، من بينهم حوالي 51 ألف و700 حالتهم خطيرة.

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