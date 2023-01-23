الصين: أكثر من 12 ألف وفاة بكورونا خلال 7 أيام
هبة بريس - وكالات
ذكرت وسائل إعلام صينية نقلا عن المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها تسجيل 12 ألف و658 حالة وفاة مرتبطة بكوفيد-19 في الصين في الفترة ما بين 13 و19 يناير الجاري.
وأوضح المركز أن 681 حالة من هذه الحالات ناجمة عن فشل في الجهاز التنفسي بسبب عدوى كوفيد-19، مضيفا أن الحالات الأخرى مرتبطة بمجموعة من الأمراض التي يعقد الفيروس مضاعفاتها.
وأشار المصدر ذاته أنه ابتداء من 19 يناير الجاري، تم نقل حوالي 472 ألف مريض مصاب بفيروس كوفيد -19 للمستشفى في الصين، من بينهم حوالي 51 ألف و700 حالتهم خطيرة.
وتوقفت اللجنة الوطنية للصحة، منذ دجنبر الماضي، عن نشر الحصيلة اليومية حول وباء كوفيد -19.
من جهته بدأ المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها في نشر “معلومات وجيهة” على أساس شهري لأغراض البحث.
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5 تعليقات
سبحان لله
والله غريب أمر هذه الاحصائيات
الحمد لله الذي نجنا من كورونا
كورونا باقية يجب الحذر
أشار المصدر ذاته أنه ابتداء من 19 يناير الجاري، تم نقل حوالي 472 ألف مريض مصاب بفيروس كوفيد -19 للمستشفى في الصين، من بينهم حوالي 51 ألف و700 حالتهم خطيرة.