معهد اسباني يكشف حقيقة كرة مشعة ظهرت بسماء شمال المغرب

هبة بريس - الرباط

كشف معهد الشبكة الإسبانية للأبحاث والنيازك، حقيقة الكرة النارية المشعة التي ظهرت بسماء عدد من المناطق بشمال المغرب والجنوب الاسباني .

وقال المعهد الاسباني إن الكرة النارية المشعة التي ظهرت يوم الجمعة الأخير ليلا فوق سماء شمال المغرب، هي في الأصل نيزك ، حيث شوهد الجسم المشعوفي سماء عدد من المناطق في شمال المملكة.

وأضاف المعهد الاسباني إن الواقعة حدثت في الثامنة و22 دقيقة ليلا، وقد سُمع دوي انفجار بعد انشطار النيزك لافتا الى ان مثل هذه الحوادث تتكرر دائما.

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