صور إمام الحرم المكي السابق مع ميسي وحكيمي تهز مواقع التواصل الاجتماعي

2023-01-21 / 13:43
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هبة بريس - متابعة

أثارت مقاطع فيديو لإمام الحرم المكي السابق في السعودية عادل الكلباني وهو يصافح لاعبي نادي باريس سان جيرمان، أشرف حكيمي وليونيل ميسي، ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقاطع فيديو لعادل الكلباني وهو يصافح لاعبي نادي باريس سان جيرمان، أشرف حكيمي وليونيل ميسي، خلال مشاركتهما في مباراة “موسم الرياض” التي جمعت النادي الفرنسي ولاعبي فريقي الهلال والنصر السعوديين.

ووثق مقطع فيديو لحظة مصافحة عادل الكلباني لأشرف حكيمي خارج غرفة تبديل الملابس، بينما أظهر مقطع فيديو آخر مصافحة الشيخ عادل الكلباني ليونيل ميسي.

وانتشرت الصور والفيديوهات بشكل واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، كما لقوا تفاعلا كبيرا من قبل النشطاء الذين عبر بعضهم عن إعجابهم بها، في حين انتقدها آخرون.

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