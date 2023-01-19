بسبب الاحتجاجات في فرنسا.. لارام تلغي رحلات من وإلى باريس

2023-01-19 / 14:15
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هبة بريس

أعلنت شركة الخطوطة الملكية الجوية “لارام” عن إلغاء رحلاتها من وإلى باريس، بسبب المظاهرات المزمع عقدها الخميس في فرنسا احتجاجا على مشروع إصلاح نظام التقاعد.

واتخذت “لارام” عددا من من الإجراءات لتعويض المسافرين على متن هاته الرحلات الملغية، عبر برمجة رحلات جديدة إلى العاصمة الفرنسية.

وفي حالة رفض الزبون الانتقال على الرحلة المقترحة، تضيف لارام، فإن الشركة، ستعوضه عن ثمن التذكرة التي اشتراها، أو عبر تغيير تاريخ الرحلة مجانا، حسب التواريخ المتوفرة من وإلى الوجهة نفسها، أو تغيير وجهته التي ألغيت رحلتها، إلى أي بلد أوروبي آخر على نفس الخطوط الجوية، في أفق 15 يوما من تاريخ إلغاء الرحلة، مع احتساب الرسوم الزائدة، على أن يحتفظ الزبون بمدة الإقامة الأولية نفسها.

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‫16 تعليقات

  7. وكيف يتم تعويضهم ..أصلا لارام دائما لديها مشاكل مع الخطوط الملكية الجوية…

  8. إنها قرارات عشوائية هم لايهمهم المواطن يضيع في التذاكير ولا يهمهم التزامات المواطن في عملهم مايهمهم سوى مصالحهم وحسبنا آلله ونعم الوكيل.

  9. إذا قاموا بهذا القرار ستسحب السياح من المغرب وتتراجع السياحة بالمغرب ونكرر الوضعية التي عاشها المغرب في الجائحة كوفيد 19 كورونا ويتدهور الإقتصاد الوطني المغربي من جديد.

  10. كم سيستغرق الغاء الرحلات ؟؟ هل هو إلغاء نهائى أم مؤقت!!!؟؟؟ أسئلة جوابها من طرف الحكومة ؟؟؟.

  12. دائما قرارات الحكومة المغربية تافهة لامحل لها من الإعراب والمفيذ يتركونه هههههههههههه..

  13. هناك من لديهم أشغال وأعمال هناك.. فماهو مصيرهم معكم!!!اصبحوا مثل الكرة تلاعبهم الحكومة كما تشاء ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

  14. سبحان الله كل الدول تكون صريمة في قراراتها ما عادا المغرب فقراراته تافهة وغير مفهومة. هههههههههههه.

  15. الخاسر الأكبر هو الحكومة المغربية لانها قرارات صبيانية وستؤدي إلى افلاس السياحة بالمغرب بعدما تنفست شيئا ما !!!!!!!،

  16. اتقوا الله فينا لقد سئمنا من قرارتكم التافهة وقرراتكم التي لا محل لها من الإعراب هذا سيؤثر على القطاع السياحي بالمعرب وسنعود إلى الخسران ونفقد الإقتصاد الوطني المغربي مرة أخرى وإعادة اللعبة السياسية هههههههههههه..

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