مصر.. وفاة مشجع بأزمة قلبية حزناً على تعادل فريقه

2023-01-19 / 13:11
5
هبة بريس - وكالات

شهدت مدينة مصرية ليلة حزينة، أمس الأربعاء، بعد وفاة مشجع من أبنائها حزناً على تعادل فريقه في مباراة لكرة القدم بالدوري.

وأعلن نادي دكرنس الرياضي، بمحافظة الدقهلية شمال مصر، وفاة أحد مشجعيه ويدعى سمير فاروق السيد صبيح، حيث عثر عليه جثة هامدة بجانب سور استاد بلدية المحلة عقب انتهاء مباراة فريقه والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، وتعثره في مشواره للصعود للدوري الممتاز.

وذكر المدير التنفيذي أن المشجع كان لاعبا قديما في النادي، وهو من مواليد العام 1961 وتدرج في صفوف الناشئين واعتزل الكرة مبكرا، ثم تسلم عمله في النادي حيث كان يعمل في مهمات الفريق، مشيرا إلى أنه كان يواظب على حضور مباريات الفريق الذي يتصدر ترتيب جدول المسابقة.

وأضاف أن فاروق كان حلمه صعود فريقه للدوري الممتاز، ولكن القدر لم يمهله حتى يتحقق ذلك الحلم.

وكانت واقعة مماثلة قد حدثت قبل أيام، حيث توفي مشجع للنادي الإسماعيلي يدعى عماد لبيب، بعدما داهمته أزمة قلبية خلال مباراة فريقه أمام المقاولون العرب في الدوري الممتاز وخسارة فريقه بثلاثية جعلته يتذيل جدول الترتيب ويتعرض لشبح الهبوط.

وخلال تلك المباراة تعالت هتافات مشجعى الإسماعيلي في المدرجات طالبة سيارة الإسعاف لإنقاذ زميلهم الذي سقط عقب دخول الهدف الثالث في شباك فريقهم ، وعلى الفور سارعت السيارة بالوصول للمدرج ونقلت المشجع الذي فارق الحياة بعد وصوله للمستشفى.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of في مصر.. اختطفوا شابا وأبسوه قميص نوم نسائي بعد تقدمه لخطبة ابنتهم

في مصر.. اختطفوا شابا وأبسوه قميص نوم نسائي بعد…

2023-01-14 / 11:30
Photo of بتهمة التحريض ضد النساء.. إحالة الإعلامية ياسمين عز على التحقيق

بتهمة التحريض ضد النساء.. إحالة الإعلامية ياسمين عز على…

2023-01-13 / 17:46
Photo of جريمة بشعة في مصر.. ق-تل زوجته وأرسل سيلفي مع جث-تها لأهلها

جريمة بشعة في مصر.. ق-تل زوجته وأرسل سيلفي مع…

2023-01-09 / 10:33
Photo of مصر.. سقوط ناقلة ركاب في النيل على متنها 100 شخص

مصر.. سقوط ناقلة ركاب في النيل على متنها 100…

2023-01-06 / 17:58
Photo of جريمة بشعة في مصر.. ق_تل شقيقته لأنها رفضت العمل كخادمة في البيوت

جريمة بشعة في مصر.. ق_تل شقيقته لأنها رفضت العمل…

2023-01-06 / 12:34

X

2023-01-06 / 01:19

T

2023-01-06 / 01:09
Photo of مصر.. الحبس والغرامة للفنانة منة شلبي بتهمة حيازة المخدرات

مصر.. الحبس والغرامة للفنانة منة شلبي بتهمة حيازة المخدرات

2023-01-05 / 13:25
Photo of الجنيه المصري.. هبوط جديد

الجنيه المصري.. هبوط جديد

2023-01-04 / 19:02
Photo of إيمي سمير غانم وحسن الرداد يرزقان بمولودهما الأول

إيمي سمير غانم وحسن الرداد يرزقان بمولودهما الأول

2023-01-04 / 17:35

‫5 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق