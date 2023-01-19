الحكم ب “الويكلو” لمباراة واحدة على أولمبيك خريبكة بسبب جمهورها

2023-01-19 / 13:16
5

هبة بريس ـ رياضة

اجتمعت اللجنة المركزية للتأديب وأصدرت عددا من القرارات بالنسبة للبطولة الاحترافية الأولى المتعلقة بالجولة 12 و منها تلك التي تخص لقاء أولمبيك خريبكة و الجيش الملكي.

و هكذا قررت اللجنة معاقبة فريق أولمبيك خريبكة بإجراء مباراة واحدة بدون جمهور مع تغريمه مبلغ 55 ألف درهما، لرمي جماهيره للقارورات والحجارة واقتحام أرضية الملعب من طرف أحد جماهيره مما أدى إلى توقيف المؤقت للمقابلة التي جمعته بالجيش الملكي وذلك بناء على المادة 105من مدونة التأديب.

كما تم تغريم فريق أولمبيك خريبكة مبلغ 25 ألف درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الإصطناعية، مع تسجيل حالة العود خلال المباراة التي جمعته بفريق الجيش الملكي وذلك بناء على المادتين 105 و77 من مدونة التأديب.

*الصورة من الأرشيف

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of لجنة التأديب بجامعة الكرة تصدر عقوباتها على أندية ولاعبي البطولة

لجنة التأديب بجامعة الكرة تصدر عقوباتها على أندية ولاعبي…

2023-01-19 / 12:19
Photo of “خليجي 25”.. قت.يل وجرحى قبيل نهائي العراق وعمان

“خليجي 25”.. قت.يل وجرحى قبيل نهائي العراق وعمان

2023-01-19 / 11:06
Photo of أبرون ينوب عن الجامعة في تسليم ملاعب جديدة تمت تكسيتها بالعشب الاصطناعي

أبرون ينوب عن الجامعة في تسليم ملاعب جديدة تمت…

2023-01-19 / 10:24
Photo of المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة يتعادل وديا مع نظيره الفرنسي

المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة يتعادل وديا مع…

2023-01-18 / 23:07
Photo of إنتر يكتسح ميلان ويتوج بطلا “للسوبر الإيطالي” بالسعودية

إنتر يكتسح ميلان ويتوج بطلا “للسوبر الإيطالي” بالسعودية

2023-01-18 / 22:47
Photo of “سيرجيو بوسكيتس” يرفض عرضا مغريا للانتقال إلى النصر السعودي

“سيرجيو بوسكيتس” يرفض عرضا مغريا للانتقال إلى النصر السعودي

2023-01-18 / 21:30
Photo of ” بيليه ” يعترف في وصيته بـ”سر أنكره طوال حياته”

” بيليه ” يعترف في وصيته بـ”سر أنكره طوال…

2023-01-18 / 18:45
Photo of المولودية الوجدية تحتج على التحكيم في مباراة الرجاء

المولودية الوجدية تحتج على التحكيم في مباراة الرجاء

2023-01-18 / 17:41
Photo of لحضور لقاء ميسي ورونالدو.. “تذكرة فوق الخيال” بـ2.7 مليون دولار

لحضور لقاء ميسي ورونالدو.. “تذكرة فوق الخيال” بـ2.7 مليون…

2023-01-18 / 13:00
Photo of عضو بمجلس الفيفا يستنكر مناورات الجزائر لحرمان المغرب من المشاركة ب”الشان”

عضو بمجلس الفيفا يستنكر مناورات الجزائر لحرمان المغرب من…

2023-01-18 / 12:48

‫5 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق