المولودية الوجدية تحتج على التحكيم في مباراة الرجاء

2023-01-18 / 17:41
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هبة بريس - وجدة

أصدر نادي المولودية الوجدية لكرة القدم بلاغا موجها للمديرية المركزية للتحكيم حول الأخطاء التحكيمية التي أثرت على نتيجة المباراة التي آلت بفوز الرجاء الرياضي لهدفين لهدف واحد.

وحسب البلاغ، فإنه على إثـر الظلـم التحكيمي الذي تعرض لـه الفريق الأول لنادي المولودية الوجديـة لكرة القدم في مباراته أمام الرجاء الرياضي برسم الدورة 13 من البطولة الإحترافية بمركب محمد الخامس بالدارالبيضاء، مـن طرف حكم الساحة جمال بلبصري و كذا حكم الفار حمزة الفارق، يجـد النادي نفسه ملزمـا بمراسلـة مديرية التحكيم احتجاجا علـى حرمـان هـذا الطاقم التحكيمـي النـادي مـن حقوقه المشروعة.

ويضيف البلاغ، وعليـه، فإن نـادي المولودية الوجديـة لكـرة القدم، يدين و بشدة هذه الأخطاء التحكيمية المتكررة فـي حـق النادي، و يطالـب مديرية التحكيم بفتح تحقيق فـي هذه الواقعـة و إنزال عقوبـات جزريـة فـي حق الحكـام الذين ثبـت تهاونهـم فـي اتخاد القرارات السليمة مما يأثر بشكل واضح علـى نتائج المباريات.

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