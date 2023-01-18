نادال يفوز بـ"سوبر تاي بريك"

نادال يودع بطولة أستراليا المفتوحة.. والدموع تغالب زوجته

2023-01-18 / 11:38
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هبة بريس - وكالات

تراجع الإسباني رافائيل نادال من التصنيف الثاني عالميا إلى السادس في قائمة رابطة التنس للمحترفين، بعد خسارته أمام الأمريكي ماكينزي مكدونالد وتوديعه بطولة أستراليا المفتوحة الكبرى.

وجاءت الخسارة بثلاث مجموعات دون رد بسبب الإصابة في الفخذ التي داهمت اللاعب الإسباني في آخر المجموعة الثانية، ولم يتمكن نادال من الدفاع عن الـ2000 نقطة التي حصدها العام الماضي بعد تتويجه في أستراليا بثاني ألقابه في ملبورن بعد 2009.

وطلب نادال الوقت الطبي، ومع مغادرة الإسباني الملعب، لتنهمر دموع زوجة اللاعب في المدرجات بسبب إصابة النجم المتوج بـ22 لقبا في بطولات الغراند سلام.

وعاد نادال بعدها إلى أرض الملعب وتلقى تحية كبيرة من الجماهير المتحمسة في ملعب رود ليفر أرينا، ونجح في الفوز بأول شوط عقب استئناف اللعب.

وظهرت معاناة نادال واضحة في الركض، ليفشل في العودة اللقاء، ويودع البطولة مبكرا.

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