انعقاد الاجتماع الأول للجنة تتبع التعاون المغربي الإسرائيلي في مجال الدفاع

هبة بريس

بتعليمات سامية من العاهل المغربي الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، انعقد يومي 16 و17 يناير الجاري بنادي الضباط بالرباط، الاجتماع الأول للجنة تتبع التعاون المغربي الاسرائيلي في مجال الدفاع.

وأوضح بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أنه تم خلال هذا الاجتماع الذي ترأسه الجنرال دوكور دارمي المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، والسيد درور شالوم مدير مكتب الشؤون السياسية العسكرية بوزارة الدفاع الإسرائيلية، بحث مختلف مجالات التعاون العسكري الثنائي، لاسيما اللوجستيك والتكوين والتداريب، وكذا اقتناء وتحديث التجهيزات.

وبعد أن أشاد المسؤولان بمستوى التعاون العسكري الثنائي، – يضيف البلاغ- اتفقا على تعزيز هذا التعاون أكثر وتوسيعه ليشمل مجالات أخرى خاصة الاستعلام والدفاع الجوي والحرب الإلكترونية.

وبهذه المناسبة، يشير المصدر، وصف المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية التعاون العسكري المغربي الاسرائيلي بأنه “يحمل مصالح مشتركة ويقوم على الثقة والدعم المتبادل”.

وعلى هامش هذا الاجتماع، عُقدت أيضا مباحثات بين مسؤولين مغاربة واسرائيليين، مدنيين وعسكريين، على مستوى الهيئات المعنية بالقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية.

وقد تم عرض خلاصات أشغال الاجتماع الأول للجنة تتبع التعاون المغربي الاسرائيلي في مجال الدفاع واعتمادها يوم 17 يناير 2023.

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