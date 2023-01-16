خبير ..الاقتصاد المغربي أثبت قدرة نسبية على مقاومة الأزمات

هبة بريس _ الرباط

يسجل الخبراء أن رهانات المغرب خلال العام الجاري مرتبطة ببعض العوامل، منها ما حقق مؤشرات إيجابية، ومنها محل ترقب، خاصة فيما يتعلق بالموسم الفلاحي وضعف التساقطات المطرية.

وحسب التوقعات الاقتصادية من المرجح أن يصل التضخم إلى 6.6% مقابل 1.4% في 2021، على أن يناهز 3.9% في 2023.

وتأمل الحكومة التحكم في عجز الميزانية في حدود 5،3%، في ظل مراهنة على ارتفاع المداخيل الجارية بنسبة 19%، بحسب الخبراء.

في الإطار قال زهير لخديسي ا، إن الاقتصاد المغربي خلال السنوات الأخيرة أثبت قدرة نسبية على مقاومة الأزمات والتغيرات العالمية.

وأضاف الخبير الاقتصادي ” طموحات الاقتصاد تتمحور خلال هذه السنة على مواصلة التطور المهم لقطاعات صناعة السيارات وأجزائها، والتي فاقت أرقام صادراتها 10 مليارات دولار، إضافة إلى انتعاش القطاع السياحي الذي استطاع استعادة إنجازاته”

كما يستفيد المغرب إطلاق استراتيجية شاملة في الثلث الأول من هذه السنة، لجعل المغرب فاعل أفريقي في الاقتصاد الرقمي، حسب لخديسي.

واذا قام بنك المغرب خلال الأشهر الأخيرة من رفع تدريجي لسعر الفائدة المرجعي للحد من التضخم ليصل إلى 2،5%، فالدخيسي يشير لخديسي إلى أن الإجراء غير كاف للحد من ارتفاع الأسعار الناتج بالأساس على تأثير أسعار البترول والغاز على كلفة التوريد، و بالتالي أسعار معظم المنتجات._ يقول الدخيسي لوكالة سبونتيك ”

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