” شان الجزائر ” ..فوضى و” زرواطة” تنهال على الجماهير !

2023-01-15 / 10:34
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اظهرت مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ”فوضى” أمام ملاعب بطولة “الشان” بالجزائر.

ورصدت الفيديوهات اصطدامات بين الجماهير ” اثر “غياب” تذاكر لولوج المباريات، إلى جانب مقاطع حدوث “أعمال شغب”، وعراك استدعى تدخل رجال الأمن المحيطة بالملاعب.

وامام هذا الوضع اضطر رجال الشرطة الى استخدام ” العتف ” في حق الجماهير وهي صور تعكس مخزنة الرياضة و تجسيد منطق السلطة التي تضرب في كل المناسبات
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وتظهر التسجيلات ذاتها حالات “تزاحم” قرب محيط الملاعب، و”فوضى” أثناء عملية توزيع التذاكر بسبب العدد الكبير للمشجعين، وهو ما دفع عددا منهم لاستنكار “سوء التنظيم” الذي تعرفه البطولة القارية.

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‫11 تعليقات

  1. النظام العسكري بعيد كل البعد على التنظيم الرياضي .الرياضة اخلاق وتربية وسلوك ..

  2. سلام عليكم و الفوضى عندنا عند انتهاء كل مبارة في كرة القدم يحث يعمد المشجعين إلى تكسير سيارات و نهب المحلات و اعتراض سبيل المارة . لما لا تدكروها

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  3. السلام عليكم ورحمة الله.
    هنا نتأكد أن الرياضة تساوي السياسة في بلد المليون شهيد. وهي سابقة في تاريخ كرة القدم وإنجاز كروي منقطع النظير. أي عقول هذه وأي تصرفات هجينة أصبحت لصيقة ببلد جار مسلم نسأل الله الهداية للجميع والسلام

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