في رسالة للحموشي.. قطر تشيد بجهود الأمن المغربي لتأمين المونديال

2023-01-14 / 10:32
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هبة بريس - الرباط

أشادت السلطات القطرية، بدور ومجهودات الأمن المغربي في تأمين مونديال قطر.

وفي رسالة وجهها رئيس جهاز أمن الدولة بدولة قطر، إلى عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، عبر المسؤول القطري عن شكره وامتنانه للأمن المغربي لمجهوداته طيلة مشوار المونديال.

وجاء في الرسالة المذكورة “لقد لمسنا تعاونكم في العديد من الإسهامات التي كان لها دور كبير في النجاح الذي حققته البطولة، والذي اعترف به العالم أجمع”.

وثمن المسؤول القطري سرعة الاستجابة وتقديم الدعم اللامحدود من الحموشي، مما كان له عظيم الأثر في نجاح هذا الحدث العالمي، مشددا خلى أن هذا التعاون الأمني بين المغرب وقطر شكل ترسيخا للعلاقات المتميزة بين البلدين، واستكمالا لمسيرة العمل المشترك بين الأجهزة الأمنية المغربية والقطرية.

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‫11 تعليقات

  9. المخابرات المغربية امنت مونديال قطر ومزيدا من التألق والابداع ان شاء الله..

  11. تشعر بالفخر عندما تلتقي رجل أمن مغربي في الدوحة، ويقول لك انت ديالنا ياك ما خصك شي حاجة ، وتغرغر عيناك بالدموع، وتقول لهم شكرا شكرا شكرا.

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