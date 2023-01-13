إنفانتينو وموتسيبي بالمغرب للمشاركة في سحب قرعة مونديال الأندية

هبة بريس

حل رئيسا الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، والكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف)، باتريس موتسيبي، اليوم الجمعة بمطار الرباط- سلا، للمشاركة في سحب قرعة كأس العالم للأندية التي ستجرى في الفترة من 1 إلى 11 فبراير المقبل بالمغرب.

وسيقام حفل سحب قرعة هذه النسخة من كأس العالم للأندية اليوم الجمعة بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا ، ابتداء من منتصف النهار.

وستعرف هذه النسخة مشاركة سبعة أندية، وهي الوداد البيضاوي، والهلال السعودي ، والأهلي المصري، وسياتل ساوندرز الأمريكي، وفلامينغو البرازيلي، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، وريال مدريد الإسباني.

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