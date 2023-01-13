إنفانتينو وموتسيبي بالمغرب للمشاركة في سحب قرعة مونديال الأندية

2023-01-13 / 12:57
6
هبة بريس

حل رئيسا الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، والكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف)، باتريس موتسيبي، اليوم الجمعة بمطار الرباط- سلا، للمشاركة في سحب قرعة كأس العالم للأندية التي ستجرى في الفترة من 1 إلى 11 فبراير المقبل بالمغرب.

وسيقام حفل سحب قرعة هذه النسخة من كأس العالم للأندية اليوم الجمعة بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا ، ابتداء من منتصف النهار.

وستعرف هذه النسخة مشاركة سبعة أندية، وهي الوداد البيضاوي، والهلال السعودي ، والأهلي المصري، وسياتل ساوندرز الأمريكي، وفلامينغو البرازيلي، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، وريال مدريد الإسباني.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of إنفانتينو : كأس العالم للأندية التي ستنظم بالمغرب ستكون “ناجحة”

إنفانتينو : كأس العالم للأندية التي ستنظم بالمغرب ستكون…

2023-01-13 / 15:31
Photo of حملة “رجامعانا”.. البداروي يتبرع ب 100 مليون سنتيم إضافية في خزينة النادي

حملة “رجامعانا”.. البداروي يتبرع ب 100 مليون سنتيم إضافية…

2023-01-13 / 13:58
Photo of قرعة مونديال الأندية تسفر عن مواجهات نارية

قرعة مونديال الأندية تسفر عن مواجهات نارية

2023-01-13 / 13:33
Photo of مباريات اليوم.. انطلاق الجولة 12 بقمة الوداد و الحسنية دون جمهور

مباريات اليوم.. انطلاق الجولة 12 بقمة الوداد و الحسنية…

2023-01-13 / 12:12
Photo of لقجع: “أمر مؤسف أن يحرم الفريق المغربي من المشاركة في الشان”

لقجع: “أمر مؤسف أن يحرم الفريق المغربي من المشاركة…

2023-01-13 / 11:51
Photo of موتسيبي من قلب الجزائر: “فخورون بنتيجة منتخب المغرب في مونديال قطر”

موتسيبي من قلب الجزائر: “فخورون بنتيجة منتخب المغرب في…

2023-01-13 / 10:51
Photo of رئيس الكاف في أول تعليق على الشان: “يجب أن لا تتدخل السياسة في كرة القدم”

رئيس الكاف في أول تعليق على الشان: “يجب أن…

2023-01-13 / 10:16
Photo of مبابي وحكيمي يعودان إلى تدريبات باريس سان جيرمان

مبابي وحكيمي يعودان إلى تدريبات باريس سان جيرمان

2023-01-13 / 09:53
Photo of تشيلسي يتعرض للهزيمة السابعة بالبريميرليغ أمام فولهام

تشيلسي يتعرض للهزيمة السابعة بالبريميرليغ أمام فولهام

2023-01-12 / 23:44
Photo of بالفيديو.. لقجع : مستعدون للمشاركة في ” الشان ” وننتظر الرد

بالفيديو.. لقجع : مستعدون للمشاركة في ” الشان ”…

2023-01-12 / 21:57

‫6 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق