ألحقا خسائر مادية بسيارات بالشارع العام.. إيقاف شخصين بالبيضاء

هبة بريس - البيضاء

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن سيدي البرنوصي بمدينة الدار البيضاء، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 13 يناير الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 20 و25 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالتخدير وتبادل العنف وإلحاق خسائر مادية بممتلكات خاصة.

وكانت مصالح الشرطة بمدينة الدار البيضاء قد توصلت بإشعار حول تورط مجموعة من الأشخاص في تبادل الرشق بالحجارة وإلحاق خسائر مادية بسيارات خاصة بمنطقة سيدي البرنوصي بالمدينة، قبل أن يسفر التدخل الفوري لعناصر الشرطة عن حجز أربعة أسلحة بيضاء وتوقيف اثنين من بين المشتبه فيهم بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم إيداع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية لارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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