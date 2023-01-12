تشيلسي يتعرض للهزيمة السابعة بالبريميرليغ أمام فولهام

هبة بريس _ رياضة

تعرض نادي تشيلسي بالهزيمة السابعة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، بعد سقوطه أمام مضيفه فولهام بهدفين لواحد، في المباراة التي احتضنتها أرضية ملعب “كرافن كوتاج”، لحساب مؤجل الجولة السابعة من المسابقة.

وعرفت الدقائق الأولى عدة محاولات من كلا الطرفين، قبل أن يسجل ويليان الهدف الأول لفريقه فولهام، وينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض.

وفي الشوط الثاني، تمكن تشيلسي من تعديل الكفة عن طريق، خاليدو كوليبالي، في الدقيقة 47، قبل طرد زميله جواو فيليكس بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 58.

وسيطر فريق فولهام على أطوار الشوط الثاني بعدما أهدر العديد من الفرص، ليتمكن هذا الأخير من إسكان الكرة في شباك الضيوف عن طريق اللاعب البرازيلي، كارلوس فينسيوس، في الدقيقة 73.

وأقدم غراهام بوتر، مدرب تشيلسي، بعدها على عدة تغييرات، من بينها إدخال الدولي المغربي، حكيم زياش، لكن التبديلات لم تأت بأي نتيجة، لتنتهي المواجهة بفوز أصحاب الأرض بنتيجة (2-1).

وبهذا الفوز، ارتقى فريق فولهام إلى المركز السادس من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 31 نقطة، فيما تجمد رصيد “البلوز” عند 25 نقطة في المرتبة العاشرة.

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