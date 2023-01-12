فوزي لقجع

مشاركة المنتخب المغربي بالجزائر…لقجع يفتح باب المشاركة مجددا

2023-01-12 / 22:12
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هبة بريس _ رياضة

قال رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم، فوزي لقجع في تصريح جديد ، إن ” المغرب مستعد للسفر إلى وهران في حالة حصولنا على رد إيجابي”.

لقجع الذي تحدث للقناة الثانية استرسل بالقول ” الجامعة تنتظر الترخيص من طرف الجهاز المنظم بالتنقل انطلاقا من مطار الرباط سلا في اتجاه مطار قسنطينة، بواسطة طائرة الخطوط الملكية المغربية، الناقل الرسمي للمنتخبات الوطنية”.

وأشار رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم أن ” لاعبي المنتخب الوطني المغربي لا يزالون في معسكر محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة، حيث يستعدون للمشاركة في “الشان”، في حالة كان هناك رد إيجابي ”

وربط لقجع بين السفر الى الجزائر وقبول الجزائر بطلب المغرب مشيرا أن الأشبال جاهزون للمشاركة من أجل الدفاع عن لقبهم”.

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تعليق واحد

  1. لا تخلط بين السياسة و الرياضة اسي لقجع هناك أجواء مباشرة مقفلة يجب اللجوء إلى رحلة غير مباشرة

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