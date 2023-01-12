بوجود حكيمي ..”فيفا” يعلن قوائم المرشحين الأولية لجوائز “ذا بيست”

هبة بريس _ وكالات

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الخميس، القائمة المبدئية للاعبين المرشحين للحصول على جائزة (ذا بيست) لأفضل لاعب في العالم عام 2022.

وتواجد الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، على رأس القائمة، حيث يبدو المرشح الأوفر حظا للحصول على الجائزة، بعدما قاد منتخب بلاده للفوز بكأس العالم في قطر العام الماضي.

وتواجد ميسي ضمن 13 لاعبا آخر في القائمة المعلنة من فيفا، والتي تضم أيضا المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة، هداف ريال مدريد الإسباني، الفائز بجائزة (الكرة الذهبية) 2022، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة الإسباني، المتوج بجائزة (ذا بيست) مرتين، والفرنسي كيليان مبابي، جناح باريس سان جيرمان.

كما ضمت القائمة أيضا كلا من النرويجي إيرلينغ هالاند، هداف مانشستر سيتي الإنكليزي، والثنائي البرازيلي نيمار وفينيسيوس جونيور، لاعبي باريس سان جيرمان وريال مدريد على الترتيب، والكرواتي المخضرم لوكا مودريتش، لاعب وسط الفريق الملكي ريال مدريد.

في المقابل، كان النجمان الدوليان المصري محمد صلاح والمغربي أشرف حكيمي، لاعبا ليفربول الإنكليزي وباريس سان جيرمان على الترتيب، الممثلين الوحيدين للعرب في القائمة المبدئية التي أعلن عنها فيفا، والتي ضمت أيضا الأرجنتيني جوليان ألفاريز والإنجليزي جود بيلينغهام والبلجيكي كيفن دي بروين والسنغالي ساديو ماني.

في غضون ذلك، تم ترشيح الأرجنتيني ليونيل سكالوني، الذي قاد منتخب بلاده للفوز بالمونديال للمرة الثالثة في تاريخه، لجائزة أفضل مدرب، إلى جانب الفرنسي ديدييه ديشان الفائز بكأس العالم عام 2018 ووصيف كأس العالم في قطر، والإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، والإسباني جوسيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي.

كما تم ترشيح المغربي وليد الركراكي، للفوز بجائزة أفضل مدرب، بعدما قاد منتخب (أسود الأطلس)، ليصبح أول منتخب عربي وإفريقي يبلغ الدور قبل النهائي في تاريخ كأس العالم.

وعلى صعيد جوائز السيدات، ستحظى مهاجمة برشلونة أليكسا بوتياس بفرصة الاحتفاظ بلقبها الذي توجت به عام 2021 ، لكن ستكون هناك منافسة صعبة مع الإنجليزية كيرا والش، الفائزة بلقب بطولة أوروبا 2022 مع منتخب بلادها.

ومن بين المرشحين أيضا يبرز اسم النرويجية أدا هيغربيرغ والمهاجمة الألمانية الكسندرا بوب والأمريكية أليكس مورغان.

ومن المقرر أن يكشف فيفا النقاب عن القوائم النهائية في كل فئة أوائل شباط/فبراير المقبل، علما بأن حفل توزيع الجوائز سيقام في 27 من الشهر ذاته.

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