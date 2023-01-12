الحكومة: علاقات المغرب مع الاتحاد الأوروبي قوية.. و”أقلية” منزعجة منها

هبة بريس - لبنى أبروك

أكدت الحكومة، على أن العلاقات المغربية مع الاتحاد الأوروبي هي علاقة قوية وقديمة تتميز أساسا باستمرار الثقة .

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في الندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، “بفضل التوجيهات الملكية السامية، المغرب حريص على تعزيز هذه العلاقات وعلى تطويرها”، لكن للأسف، يضيف بايتاس، “هناك أقلية منزعجة من هذه العلاقات وتحاول غير ما مرة أن تستهدف المغرب إما إعلاميا أو عبر بعض المؤسسات.”

وشدد بايتاس، على أن المغرب يتعامل على أنها تبقى أقلية، مؤكدا على أن العلاقات متقدمة مع الاتحاد الأوروبي في مجالات متنوعة وكل الحرص على تطويرها.

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