أبرون ينوب عن الجامعة في تسليم ملعبي خنيفرة و تادلة بعد إعادة إصلاحهما

هبة بريس ـ رياضة

تواصل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم سياسيتها الرامية لتطوير و تجويد البنية التحتية لخلق أرضية تنافسية تسمح للممارسين الذين يزداد عددهم يوما بعد آخر بتطوير مهاراتهم و إمكانياتهم.

و في هذا الصدد، و ضعت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أمس الأربعاء 11 يناير 2023، ملعبي البلدي بمدينة قصبة تادلة والبلدي بمدنية خنيفرة، رهن إشارة فرق المنطقة، بعدما تمت تكسيتهما بالعشب الاصطناعي من الجيل الجديد.

وقامت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أيضا، بتثبيت الكراسي بمدرجات الملعب البلدي بمدينة قصبة تادلة.

ومثًل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في حفل التسليم نيابة عن رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عبد المالك أبرون رئيس لجنة البنيات التحتية.

جدير بالذكر، أن تسليم ملعبي مدينتي قصبة تادلة وخنيفرة، يدخل في إطار سياسة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الرامية إلى تعزيز وتكسية الملاعب الكروية​ لمجموعة من الفرق الوطنية.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0