الركراكي: “ما زلنا نشعر بالأسف عن مباراة نصف نهائي المونديال”

هبة بريس

تحدث الناخب الوطني، وليد الركراكي، عن مشوار أسود الأطلس في مونديال قطر، وعن مباراة النصف نهائي أمام منتخب فرنسا.

وقال الركراكي، في حوار مع قناة “كانال بلس” الفرنسية: “بالنسبة لمواجهة فرنسا، ما زلنا نشعر بالأسف.. شعرنا بأنه كان بإمكاننا الفوز في هذا اللقاء”.

وتابع الركراكي حديثه قائلا: “واجهتنا الكثير من المشاكل في مباراة نصف النهائي هذه، وقد اصطدمنا بالأمر الواقع في الأخير”.

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