وليد الركراكي

الركراكي: “ما زلنا نشعر بالأسف عن مباراة نصف نهائي المونديال”

2023-01-10 / 10:40
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هبة بريس

تحدث الناخب الوطني، وليد الركراكي، عن مشوار أسود الأطلس في مونديال قطر، وعن مباراة النصف نهائي أمام منتخب فرنسا.

وقال الركراكي، في حوار مع قناة “كانال بلس” الفرنسية: “بالنسبة لمواجهة فرنسا، ما زلنا نشعر بالأسف.. شعرنا بأنه كان بإمكاننا الفوز في هذا اللقاء”.

وتابع الركراكي حديثه قائلا: “واجهتنا الكثير من المشاكل في مباراة نصف النهائي هذه، وقد اصطدمنا بالأمر الواقع في الأخير”.

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‫4 تعليقات

  1. تحية وتقدير للمنتخب الوطني المغربي والطاقم التقني على الاداء الجيد الذي قدمه في مونديال قطر..

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